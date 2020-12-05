Во Франции похоронили бывшего президента

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Бывшего французского президента Валери Жискара д`Эстена похоронили в небольшом городе Отон в департаменте Луар и Шер.

Политик был против общенациональных похорон и пожелал, чтобы церемония прошла только в присутствии родственников и ближайших друзей. Помимо священников, участие в ней принимали около 40 человек. По указанию экс-главы государства на церемонию не пустили ни одного видного политика или представителя государственной власти.

Мероприятие началось с панихиды в церкви, возле которой располагается имение Жискара д`Эстена. На церемонии сыграли несколько произведений Фредерика Шопена, одним из музыкантов был внук эмигрантов из России Александр Канторов. В храме строго соблюдались введённые из-за коронавируса ограничения.

Политика похоронили в относящемся к его имению саду рядом с городским кладбищем. Его могила находится рядом с местом захоронения его младшей дочери Жасинт, которая умерла в 2018 году. Как тогда, так и сейчас для захоронения вне городского кладбища потребовалось специальное разрешение городских властей.

Семья политика запретила присылать на церемонию траурные венки, чтобы предотвратить появление на ней посторонних. Большую часть города в ходе похорон оцепила полиция, передаёт ТАСС.

Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет 3 декабря. Он выиграл президентские выборы в 1974 году. Более десяти раз посещал СССР, бывал и в России. В 1981 году Жискар д'Эстен уступил пост президента Пятой республики Франсуа Миттерану, проиграв ему выборы.

Политик умер от коронавируса, который обострил его сердечную и лёгочную недостаточность, писал NEWS.ru.