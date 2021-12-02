Во Франции мужчина в костюме ниндзя напал с мечом на женщин-полицейских

Во французской коммуне Шербур две женщины-полицейские получили ранения после нападения на них угонщика авто, одетого в костюм ниндзя. Они попытались арестовать его, но в ответ неизвестный напал на них с катаной — длинным японским мечом. Нападавший был нейтрализован их коллегой, сообщает France Bleu.

Сначала он ранил женщину-полицейского в подбородок, а затем ударил по голове прибывшую для подкрепления её коллегу. После этого третий полицейский открыл огонь в упор из автомобиля. В результате трёх выстрелов, один из которых пришёлся в живот, нападавший получил серьёзные травмы и был нейтрализован, — говорится в материалах издания.

Пострадавшие полицейские, также как и преступник, были отправлены в местное лечебное учреждение, но в отличие от него они отделались лёгкими травмами. Район происшествия оцепили сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного мужчины с оружием. Он ходит из стороны в сторону возле одного из входов в здание. Штаб-квартира закрыта на вход и выход. На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе сотрудники в спецэкипировке и с оружием.