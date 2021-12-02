В Нью-Йорке оцепили улицу у штаб-квартиры ООН из-за вооружённого мужчины

Полиция оцепила Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного мужчины с оружием. Он ходит из стороны в сторону возле одного из входов в здание. Штаб-квартира закрыта на вход и выход. На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе сотрудники в спецэкипировке и с оружием, сообщает ТАСС.

Со стороны Первой авеню у одного из входов, предположительно, находится мужчина с оружием, он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают ситуацию, — сказал собеседник агентства из числа охранников здания.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включёнными световыми сигналами. Полицейские направили на мужчину оружие и через громкоговорители призывают его опустить то, что он держит в руке на землю. Находящихся в здании штаб-квартиры ООН призвали укрыться. Вход и выход в здание закрыты.

Ранее в США из-за стрельбы эвакуировали торговый центр. Инцидент произошёл в одном из торговых центров города Дарем, штат Северная Каролина. Один человек получил ранение. Причины происшествия не сообщаются. Известно лишь, что стрельба произошла в «чёрную пятницу», когда магазины в США устраивают традиционные распродажи.