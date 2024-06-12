Во Франции две правые партии могут объединиться на выборах в парламент Лидер республиканцев во Франции выступил за объединение с партией Ле Пен

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Эрик Сьотти

Партия «Республиканцы» (LR) в преддверии выборов в парламент Франции должна объединиться с фракцией крайне правой партии «Национальное объединение» (RN), заявил лидер политсилы Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1. Он отметил, что уже провел переговоры с главой RN Жорданом Барделлой и бывшим кандидатом в президенты Марин Ле Пен.

Сегодня «Республиканцы» слишком слабы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более опасны. Нам необходим альянс с «Национальным объединением». Прекратим устраивать фиктивное противостояние. Я хочу, чтобы моя политическая семья двигалась в этом направлении, — подчеркнул Сьотти.

Ранее издание The Guardian сообщило, что досрочные парламентские выборы, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, могут быть попыткой восстановить большинство в Нацсобрании и, как следствие, политическое влияние. Журналисты признали, что в прошлом главе республики неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.

Один из родственников Макрона до этого сообщил, что президент рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент. По его словам, глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.