Проигравший выборы в Европарламент Макрон собрался в отставку Europe1: Макрон обсуждает возможность своей отставки

Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент, передает Europe1. Один из родственников президента сообщил радиостанции, что глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.

Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. Он (Макрон. — NEWS.ru) готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего президентского срока, — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник радиостанции добавил, что президент Франции опасается победы «Национального объединения» Марин Ле Пен. Своей отставкой он хочет заставить свой электорат выйти на избирательные участки, подчеркнул источник.

Ранее на фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.