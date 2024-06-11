Макрону назвали три сценария досрочных выборов The Guardian: существует три исхода досрочных выборов во Франции

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Досрочные парламентские выборы, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, могут быть попыткой восстановить большинство и, как следствие, влияние, пишет The Guardian. Журналисты признали, что в прошлом Макрону неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.

Когда Макрон полностью вовлечен в предвыборную кампанию, он демонстрирует впечатляющие результаты. Но, похоже, слишком много воды утекло, чтобы это произошло на этот раз, — сказано в публикации.

Второй сценарий, по мнению авторов, подразумевает победу Марин Ле Пен и ее «Национального объединения». В этом случае Макрону придется сосуществовать с оппозиционным ему парламентом и даже уступать в ряде вопросов. К таковым аналитики относят вопрос назначения премьер-министра. Выбор кандидатуры, вполне вероятно, останется именно за парламентом. При таком раскладе Макрону останется только отсиживаться в Елисейском дворце, критикуя главу кабмина.

Третий и наиболее вероятный, по мнению экспертов, сценарий — отсутствие большинства, так как ни одна из сторон сейчас не располагает необходимой поддержкой общества.

Макрон может попытаться заключить союз с господствующими правоцентристскими или левоцентристскими силами, но насколько он добьется успеха, остается только гадать. Возможно, наиболее вероятный исход — это еще более расколотый парламент и, в конечном счете, тупик, — заключили в издании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал провал партии Макрона на выборах в Европарламент с ростом недовольства народа. В то же время он призвал не спешить с рассуждениями насчет отставки Макрона.