В Кремле озвучили неприятную для Макрона правду Песков: поражение партии Макрона в ЕП говорит о недовольстве французов

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Эммануэль Макрон

Потеря партией президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс» позиций в Европарламенте говорит о недовольстве народа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, еще рано говорить о возможной отставке главы европейской республики, несмотря на слухи, передает ТАСС.

Мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов [на выборах в Европарламент], чем правый альянс. Стремительно партия Макрона теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что до официальных результатов парламентских выборов говорить об отставке Макрона рано.

Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным, — отметил Песков.

Ранее один из родственников Макрона сообщил, что президент рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент. По его словам, глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.