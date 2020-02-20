Правительство Португалии может легализовать эвтаназию. Соответствующий законопроект нашёл поддержку у Собрания республики (однопартийный парламент) страны. Об этом
Второй этап голосования прошёл 20 февраля. Далее комиссия рассмотрит законопроект и проведёт работу с поправками к нему.
Причём жители Португалии в вопросе о легализации эвтаназии склоняются к принятию закона — «за» выступают 50,5%, противников закона — около 25%, а остальные не смогли дать однозначный ответ.
Отмечается, что Португальская католическая церковь выступает против легализации эвтаназии.
На данный момент эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде и в пяти штатах США.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в Бельгии оправдал врачей, которые провели эвтаназию больной с синдромом Аспергера.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен