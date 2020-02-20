https://static.news.ru/photo/cbedb096-5450-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Myriams-Fotos /pixabay.com

Правительство Португалии может легализовать эвтаназию. Соответствующий законопроект нашёл поддержку у Собрания республики (однопартийный парламент) страны. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на El Pais.

Второй этап голосования прошёл 20 февраля. Далее комиссия рассмотрит законопроект и проведёт работу с поправками к нему.

Причём жители Португалии в вопросе о легализации эвтаназии склоняются к принятию закона — «за» выступают 50,5%, противников закона — около 25%, а остальные не смогли дать однозначный ответ.

Отмечается, что Португальская католическая церковь выступает против легализации эвтаназии.

На данный момент эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде и в пяти штатах США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в Бельгии оправдал врачей, которые провели эвтаназию больной с синдромом Аспергера.