https://static.news.ru/photo/27f5501a-4411-11ea-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Бельгии оправдал трёх докторов, обвинённых в непредумышленном убийстве после проведения эвтаназии 38-летней пациентке в 2010 году.

Тина Нис обратилась в клинику с просьбой прекратить её жизнь после того, как ей диагностировали синдром Аспергера — умеренную форму аутизма. Семья женщины решила в судебном порядке требовать наказания для медиков. Родные заявили, что лечение Нис было возможным, а её психическое состояние не было безнадёжным.

Это такое облегчение. Это было с нами в течение 10 лет, — рассказала один из оправданных докторов.

Belgian court acquits 3 doctors in landmark euthanasia case https://t.co/d7RaklFTu0 pic.twitter.com/WmoV2JJmtB — CTV News (@CTVNews) January 31, 2020

Суду присяжных из 12 человек потребовалось восемь часов, чтобы принять решение, отмечает Associated Press.

Это было первое в Бельгии уголовное дело, связанное с проведением эвтаназии. Страна легализовала процедуру в 2002 году. В октябре 2019 года к эвтаназии прибегла спортсменка Марике Верворт, победившая в гонках на колясках на Паралимпиаде в 2012 году, писал NEWS.ru.