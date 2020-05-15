Европа

Власти Лондона намерены сделать центр города пешеходным

20:56, 15 мая 2020 11
Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о планах сделать центр города пешеходным. Власти намерены убрать машины, чтобы появилось больше мест для прогулок.

Улицы между Лондонским мостом и Шордичем, Юстоном и Ватерлоо и Олд-стрит и Холборном могут быть ограничены автобусами, пешеходами и велосипедистами, — цитирует сообщение Reuters.

Также власти намерены расширить тротуары для соблюдения пешеходами дистанции. Такие меры принимаются на фоне пандемии коронавируса, отметили в мэрии.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Британии мужчина поплевал на кассира на вокзале, и она вскоре умерла от COVID-19.

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