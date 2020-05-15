Власти Лондона намерены сделать центр города пешеходным

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Участия в решении германского регулятора не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от положений по обновленной Газовой директиве ЕК не принимала. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

К сведению Еврокомиссия принимает принятое сегодня решение по запросу Nord Stream 2 об отступлении от правил Газовой директивы, применяемой к интерконнекторам с третьими странами, завершённым к 23 мая 2019 года....