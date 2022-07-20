Власти ЛНР учредили посольство в России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Правительство Луганской Народной Республики учредило посольство в России. Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, в нем будут работать 18 человек.

В связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва), — говорится в тексте.

Минфину ЛНР поручено выделять из бюджета необходимые средства в российских рублях для приобретения, строительства или аренды служебных и жилых помещений дипмиссии, покупки автомобилей, мебели и инвентаря. Контролировать использование денежных средств будет МИД республики.

Посол ЛНР в России был назначен 6 мая. Чрезвычайным и полномочным представителем республики стал Родион Мирошник, который ранее работал пресс-секретарём четвёртого президента Украины Виктора Януковича, возглавлял Луганскую областную государственную телерадиокомпанию (ЛОГТРК), а также был депутатом Луганского областного совета.