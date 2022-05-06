Назначен посол ЛНР в России Глава ЛНР назначил Родиона Мирошника послом республики в России

Родион Мирошник / Фото miroshnik1974/vk.com

Глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом послом республики в России. Цифровая копия документа опубликована в Telegram-канале Луганского информационного центра.

Назначить Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации, — сказано в тексте документа.

Мирошник работал пресс-секретарём четвёртого президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2007 год. Также журналист возглавлял Луганскую областную государственную телерадиокомпанию (ЛОГТРК) с 2006 по 2010 год. В 2007-м Мирошник стал депутатом Луганского областного совета от Партии регионов, которая в годы президентства Януковича (с 2010-го по 2014-й) являлась правящей.

Ранее в Донецкой Народной Республике назначили посла в России. Им стала Ольга Макеева, соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Макеева получила в 2002 году юридическое образование в Донецком национальном университете. До 2014-го она была руководителем юридической службы в государственной авиакомпании «Донбассаэро».

В Народном совете ДНР она была назначена на должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В октябре 2015 года Макееву избрали вице-спикером Народного совета республики.