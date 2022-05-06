Глава ДНР назначил посла в России

Ольга Макеева / Фото dnr_online_su/vk.com

В Донецкой Народной Республике назначен посол, который будет представлять дипломатическую миссию в России. Им стала Ольга Макеева, соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

Макеева получила в 2002 году юридическое образование в Донецком национальном университете. До 2014 года она была руководителем юридической службы в государственной авиакомпании «Донбассаэро». В Народном совете ДНР была назначена на должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В октябре 2015 года Макееву избрали вице-спикером Народного совета республики.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер обратился к парламенту с просьбой поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Дипломатические отношения с республиками Донбасса были установлены Россией с 22 февраля 2022 года. ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве. Не исключено, что представительства частично признанных республик появятся в России уже в течение двух месяцев.