ДНР и ЛНР откроют свои посольства в Москве РИА Новости: посольства ЛНР и ДНР откроются в Москве в ближайшие месяцы

В ближайшее время ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Не исключается, что представительства частично признанных республик появятся в России уже в течение двух месяцев.

Будем стараться, чтобы [было] сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой, — рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что посольства Донецкой и Луганской народных республик могут появиться в России в течение «месяца или двух».

Дипломатические отношения с республиками Донбасса были установлены Россией с 22 февраля 2022 года.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.