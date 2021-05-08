Ветеран из Италии вспомнил о фальшивых похоронах немецких солдат

Джилберто Малвестуто, участник итальянского движения сопротивления, поделился воспоминаниями о Второй мировой войне и поздравил всех с Днём Победы. Со 100-летним ветераном поговорило РИА Новости.
Малвестуто
На следующий день из этого района нас обстреляла артиллерия. Тогда мы поняли, что это был обман. Когда немцы решили повторить трюк, я дал приказ открыть стрельбу, и они разбежались. В телеге, которую они бросили, лежали снаряды. Были погибшие, — поделился ветеран.
Малвестуто, отпраздновавший столетний юбилей в апреле, признался, что чувствует удовлетворение от того, что он исполнил долг перед страной. Мужчина призвал молодых людей относиться друг к другу «по-братски». Ветеран является последним живущим офицером знаменитой «Бригады Майелла», сейчас он живёт в доме престарелых в родном городе Сулмона.
Ранее президент России Владимир Путин отправил поздравление с Днём Победы 105-летней Ли Ён Сук — последней оставшейся в живых в КНДР женщине — ветерану Великой Отечественной войны.