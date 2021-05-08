Ветеран из Италии вспомнил о фальшивых похоронах немецких солдат

https://static.news.ru/photo/be4191a6-aff8-11eb-957d-96000091f725_660.jpg Джилберто Малвестуто (Gilberto Malvestuto) Фото: Daniele.dimascio /it.wikipedia.org

Джилберто Малвестуто, участник итальянского движения сопротивления, поделился воспоминаниями о Второй мировой войне и поздравил всех с Днём Победы. Со 100-летним ветераном поговорило РИА Новости.

Малвестуто рассказал об одном эпизоде, который он запомнил особенно хорошо, — фальшивых похоронах, которые устраивали солдаты вермахта. Немецкие военные хотели отвлечь союзные войска и бойцов Сопротивления и в течение нескольких вечеров устраивали для этого процессии с погребальными крестами.

На следующий день из этого района нас обстреляла артиллерия. Тогда мы поняли, что это был обман. Когда немцы решили повторить трюк, я дал приказ открыть стрельбу, и они разбежались. В телеге, которую они бросили, лежали снаряды. Были погибшие, — поделился ветеран.

Малвестуто, отпраздновавший столетний юбилей в апреле, признался, что чувствует удовлетворение от того, что он исполнил долг перед страной. Мужчина призвал молодых людей относиться друг к другу «по-братски». Ветеран является последним живущим офицером знаменитой «Бригады Майелла», сейчас он живёт в доме престарелых в родном городе Сулмона.

Ранее президент России Владимир Путин отправил поздравление с Днём Победы 105-летней Ли Ён Сук — последней оставшейся в живых в КНДР женщине — ветерану Великой Отечественной войны.