Венгрия не разрешит транзит вооружений на Украину

Венгрия не собирается поставлять вооружения на Украину, а также не разрешит транзитные поставки Киеву через свою территорию от других стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Косово, сообщает Reuters. Венгрия не желает ввязываться в конфликт, отметил он.

Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий. Мы не ввязываемся в эту войну, — сказал он.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что 19 стран поставят Украине оружие. Он также отметил, что у страны есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине.