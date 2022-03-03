Венгрия не разрешит транзит вооружений на Украину

Петер СийяртоФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Венгрия не собирается поставлять вооружения на Украину, а также не разрешит транзитные поставки Киеву через свою территорию от других стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Косово, сообщает Reuters. Венгрия не желает ввязываться в конфликт, отметил он.
Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий. Мы не ввязываемся в эту войну,— сказал он.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что 19 стран поставят Украине оружие. Он также отметил, что у страны есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.
Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине.