Венгерский еврокомиссар обозвал депутатов Европарламента Еврокомиссар от Венгрии Вархеи назвал депутатов Европарламента идиотами

Фото: commission.europa.eu

Оливер Вархеи

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархеи, не заметив включенный микрофон, назвал присутствующих в зале депутатов Европарламента идиотами, сообщает Politico. Чиновник отвечает за вопросы соседства и расширения ЕС.

Сколько еще идиотов осталось? — приводит издание слова Вархеи.

Позднее еврокомиссар выступил с извинениями. Он заявил, что его реплика была связана с частным разговором на венгерском языке между ним и руководителем кабинета «на совершенно постороннюю тему, и она выпала из контекста». Извинения венгерского чиновника не удовлетворили евродепутатов и они намерены добиваться его отставки.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам.

Ранее Орбан заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз. После этого высказывания премьера в МИД Украины заявили, что посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто будет вызван для дачи объяснений.