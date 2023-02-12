В Европе назвали одну из самых коррумпированных организаций Глава МИД Венгрии Сийярто: Европарламент — одна из самых коррумпированных в мире организаций

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Здание Европейского парламента в Страсбурге

Европарламент является одной из самых коррумпированных в мире организаций, заявил в эфире радиостанции Kossuth глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, заявления и резолюции ЕП редко помогали Европе, а авторитет органа критически снижен на фоне коррупционных событий последнего времени.

Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. Доверие Европарламенту практически на нуле, коррупционные события в последнее время ясно показали, что речь идет об одной из самых коррумпированных организаций в мире. Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред, — сказал Сийярто.

Дипломат также напомнил, что Будапешт выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поставляет оружие Киеву, настаивает на прекращении огня и проведении мирных переговоров.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что за последнее десятилетие Евросоюз ослаб, однако Будапешт, как и раньше, не видит себя в будущем вне его. При этом она выразила надежду, что европейское сообщество может стать сильнее, несмотря на сложившуюся двойную зависимость как от США, так и от РФ.