Президент Венгрии видит страну даже в ослабшем ЕС Президент Венгрии Новак: Будапешт видит себя даже в ослабшем Евросоюзе

Фото: Massimo Di Vita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каталин Новак

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что за последнее десятилетие Евросоюз ослаб, однако Будапешт как и раньше не видит себя в будущем вне его. При этом европейское сообщество может стать сильнее, отметила она в беседе с изданием Portfolio.

Сложилась двойная зависимость: безопасность Европы гарантирует военная поддержка и присутствие США, а энергоснабжение для экономического и промышленного роста обеспечивает в первую очередь Россия, — подчеркнула Новак.

Она считает, что в период формирования нового мирового порядка «Европа забыла об общем стратегическом мышлении», в ЕС решили, что главными являются идеологические вопросы, уточнила она. По ее мнению, Европа должна «проснуться».

Нам нужно вернуться к сообществам, основанным на крепких, больших семьях, и нам нужно заново открыть для себя основы христианской культуры. С исторической точки зрения только это может сделать европейское сотрудничество успешным, — уверена Новак.

Политик указала на то, что «без Европы нет венгерского будущего, а без Венгрии нет европейского будущего». Только перемены способны сделать нашу радость безоблачной, добавила она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману следовало бы заниматься улучшением отношений двух стран вместо того, чтобы пытаться учить всех жизни. Поводом для заявления стали упреки американского посла в адрес правительства Венгрии.