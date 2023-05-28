В Житомире прогремели мощные взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд мощных взрывов прогремел в Житомире, сообщил в Telegram украинский телеканал ТСН. В Житомирской области и соседних регионах была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, взрывы также были слышны в Сумской, Черкасской, Киевской областях и самом Киеве.

Житомир — мощные взрывы, находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении канала в 05:15 мск.

Через 15 минут телеканал повторил сообщение и призвал оставаться в безопасных местах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал об атаке беспилотников и серии взрывов. По его словам, было повреждено несколько зданий, а также произошел пожар на складе в Голосеевском районе.

Накануне в трех граничащих с Россией украинских областях — Харьковской, Полтавской и Сумской — была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призвали спрятаться в укрытиях на случай обстрелов. В Богодуховском районе Харьковской области прогремели взрывы.

27 мая в результате утреннего обстрела Марганца Днепропетровской области в городе была повреждена линия электропередачи. По словам главы местной военной администрации Николая Лукашука, в результате атаки никто не пострадал.