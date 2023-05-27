В приграничных с Россией областях Украины объявили воздушную тревогу В Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Местных жителей призвали спрятаться в укрытиях на случай обстрелов.

Как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», в Богодуховском районе Харьковской области прогремели взрывы.

26 мая, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. До этого в Киевской области и самом Киеве были слышны взрывы. Работала система противовоздушной обороны. Минимум один из взрывов произошел прямо в столице.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

Также сообщалось об уничтожении дамбы Карловского водохранилища, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что гидросооружение разрушено, а вода хлещет через взорванные шлюзы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.