В Запорожье оценили последствия ударов ВСУ по Мелитополю ВГА Запорожья: повреждения в Мелитополе после ударов ВСУ некритичные

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Повреждения на юге Мелитополя после обстрела со стороны украинских военных оказались некритичными, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, удалось избежать обрыва линии электропередач, пострадавших также нет, передает ТАСС.

Повреждения в результате теракта на юге Мелитополя некритичные, обрыва ЛЭП не произошло, — заверил Рогов.

О подрыве ЛЭП сообщили утром 17 сентября в МВД Запорожья. Данные действия были расценены правоохранительными органами как теракт. Он произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.

16 сентября Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте. Также Рогов предупредил, что в ближайшее время будет произведен очередной взрыв.

Ранее он сообщил, что в Мелитополе сработала система ПВО. По его словам, в городе были слышны взрывы. Рогов при этом не стал уточнять, были ли это обстрелы со стороны украинских военных или беспилотник ВСУ. Жители города рассказали, что взрывов было не менее пяти.