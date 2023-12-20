В Верховной раде заявили о катастрофическом состоянии энергорынка Украины Депутат Рады Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вгоняют в ступор

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Оценки специалистов по вопросам состояния энергорынка Украины вызывают тревогу, заявил депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Ссылаясь на украинского энергетика Юрия Сакву, он отметил, что украинский рынок электроэнергии на протяжении уже пяти лет движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса», что в перспективе разрушит «технологический процесс», передает РИА Новости.

Данная оценка является весьма отрицательной и тревожной. Оценкам Саквы и других специалистов я доверю больше, чем оценкам различных функционеров. Эти оценки отличаются кардинально. Эта ситуация вгоняет меня в ступор, — сказал Кучеренко.

Ранее пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, зафиксирован дефицит электроэнергии из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания в этой стране. В связи с этим Киев запросил помощь у Словакии, Румынии и Польши.

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Украину ожидают «фантастические сложности» из-за проблем в энергетической сфере. По его словам, это связано с зависимостью республики от угля и с устареванием энергетической инфраструктуры.

О проблемах в украинской энергетической сфере также заявил и обозреватель британского издания Guardian Саймон Шлегель. По его словам, Украина может не пережить зиму из-за нехватки оборудования у энергокомпаний.