Украине предрекли тяжелые годы из-за проблем с энергетикой Харченко заявил об ухудшении ситуации на Украине из-за проблем с энергетикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украину ожидают «фантастические сложности» из-за проблем в энергетической сфере, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью «Радио НВ». По его словам, это связано с устареванием энергетической инфраструктуры и зависимостью республики от угля.

В этом году с угольной генерацией [электричества] у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно, — заявил он.

Директор исследовательского центра отмечает, что европейские партнеры не будут оказывать Украине помощь в восстановлении нормальной работы энергетических объектов. Это обусловлено тем, что страны Евросоюза и другие западные партнеры Киева постепенно переходят на зеленую энергетику.

О проблемах в украинской энергетической сфере ранее заявил и обозреватель британского издания Guardian Саймон Шлегель. По его словам, Украина может не пережить приближающуюся зиму из-за нехватки оборудования у энергокомпаний. Шлегель подчеркивает, что перебои в поставках электричества становятся все более продолжительными. Вооруженные силы Украины же страдают от нехватки обмундирования для ведения боев в холодных условиях, генераторов, печей и обогревателей.