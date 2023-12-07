«Укрэнерго» запросила помощь из-за дефицита электроэнергии «Укрэнерго» запросила помощь у Польши и Словакии из-за дефицита электроэнергии

Фото: t.me/Ukrenergo

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, зафиксирован дефицит электроэнергии из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания в этой стране, заявила в Telegram пресс-служба «Укрэнерго». В связи с этим запрошена помощь у Словакии, Румынии и Польши.

Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. <...> С 11:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. В «Укрэнерго» сообщили, что ТЭС попала под артиллерийский обстрел. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения были ограничены. В компании пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций.

В октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что зимой возможны длительные отключения электричества из-за ударов по инфраструктуре. При этом он уточнил, что власти страны прорабатывают данный вопрос, чтобы быстро восстанавливать сбои.

Также сообщалось, что на территории Херсона, находящегося под контролем украинской армии, прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.