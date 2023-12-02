В Херсоне прогремели взрывы

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В Херсоне на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Ранее 2 декабря на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор.

Херсон, местные паблики сообщают о новых взрывах в городе, — говорится в сообщении.

Взрывы также прогремели на инфраструктурном объекте в Одесской области. По словам главы региональной военной администрации Олега Кипера, после попадания снаряда также вспыхнул пожар. Он был ликвидирован. За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали 10 снарядов, добавил он.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области на юге страны. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

Также стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. В «Укрэнерго» сообщили, что ТЭС попала под артиллерийский обстрел. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены. В компании пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Этого пока достаточно для обеспечения потребностей населения.