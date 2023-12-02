Взрыв прогремел на инфраструктурном объекте в Одесской области Глава ОВА Одесской области сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте

Фото: ДСНС Украины

Взрыв прогремел на инфраструктурном объекте в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. По его словам, после попадания снаряда также вспыхнул пожар. К настоящему моменту он ликвидирован. За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали 10 снарядов, добавил он.

К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв и пострадавших нет, — написал Кипер.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области на юге страны. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

Также стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. В «Укрэнерго» сообщили, что ТЭС попала под артиллерийский обстрел. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены. В компании пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Этого пока достаточно для обеспечения потребностей населения.