ТЭЦ повреждена на юге Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Украины повреждения получила теплоэлектроцентраль, сообщили в пресс-службе «Укрэнерго». В компании отметили, что ТЭС была повреждена в результате артиллерийского обстрела. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены, добавили там.

Ночью была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования, — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Этого пока достаточно для обеспечения потребностей населения. Солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии по солнечным электростанциям, пояснили в компании.

Ранее 28 ноября сообщалось о взрывах в Одесской области Украины. Отмечается, что, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлялась воздушная тревога. Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

До этого о повреждении объекта энергетической инфраструктуры сообщал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали. Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован.