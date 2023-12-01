СМИ Украины сообщили о взрывах в Николаевской области «Страна»: взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщает издание «Страна». Подробности произошедшего не приводятся.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской. Николаевской и Харьковской областях страны.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что на юге Украины повреждения получила теплоэлектроцентраль. В компании отметили, что ТЭС была повреждена в результате артиллерийского обстрела. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены. В «Укрэнерго» пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Этого пока достаточно для обеспечения потребностей населения.

До этого о повреждении объекта энергетической инфраструктуры сообщал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали. Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован.