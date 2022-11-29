В Британии рассказали об угрозах Украине зимой без западной помощи Guardian: Украина без помощи Запада не переживет зиму из-за проблем с энергообеспечением

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украина не сможет пережить приближающуюся зиму без помощи со стороны Запада, поскольку у ее энергетических компаний не хватает оборудования, заявил обозреватель Саймон Шлегель. В статье для Guardian он отметил, что перебои в поставках электроэнергии становятся все более продолжительными.

Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными. Они нуждаются в запасных частях, строительных материалах и оборудовании, а также в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что из-за нехваткой обмундирования для холодной погоды возникли проблемы у ВСУ. Кроме того, по мнению Шлегеля, на Украине ощущается дефицит генераторов, печей и обогревателей и это делает Киев еще более зависимым от Запада.

Журналист считает, что в Европе рискуют получить дополнительный наплыв беженцев с Украины, что нанесет ущерб «и без того пострадавшей экономике».

Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы, — отметил Шлегель.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае критической ситуации с энергоснабжением. Он подчеркнул, что местные власти рассматривают все варианты развития событий, включая самые плохие.