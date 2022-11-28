«Не исключаю худший сценарий»: Кличко об эвакуации из Киева Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева из-за ситуации с энергоснабжением

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае критической ситуации с энергоснабжением. В беседе с «РБК-Украина» он подчеркнул, что местные власти рассматривают все варианты развития событий, включая самые плохие.

Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — может быть частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы, — сказал Кличко.

Он считает, что удары по объектам энергоинфраструктуры города продолжатся и дальше, а потому призвал местных жителей по возможности оперативно пополнять запасы воды и пищи.

Ранее агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины во время блэкаута. На фотографии видно, что территория страны полностью погружена во тьму, а ее границы видны благодаря ярко освещенным городам и населенным пунктам в соседних странах, включая Россию.