В Верховной раде хотят наградить причастных к атаке на Крымский мост Депутат Верховной рады Гончаренко: нужно наградить причастных к атаке на Крымский мост

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале предложил представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост, в результате которой погибли два человека. Он также написал, что это «огромный успех Украины».

Уничтожение пролета моста — это огромный успех Украины. Все причастные к этому должны быть представлены к высшим государственным наградам, — написал Гончаренко.

Он добавил, что удар по мосту — это демонстрация готовности вернуть территории при наличии необходимой техники и вооружений.

Два взрыва произошли на Крымском мосту в районе трех часов ночи 17 июля. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Со ссылкой на источники издание сообщило, что мост был атакован с использованием надводных дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. По ее словам, специалисты восстановят движение поездов по мосту утром 18 июля.