В Венгрии рассказали про настоящую причину отказа ЕС давать деньги стране

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Будапешт

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что депутат Европарламента Ги Верхофстадт проговорился, призывая заблокировать выдачу средств из фондов Евросоюза в зависимости от ее действий при голосовании, передает РИА Новости. По его словам, Европа предоставит средства Будапешту, только при условии, что Венгрия поддержит общеевропейские инициативы. Политик продолжил, что в противном случае страна рискует потерять более 40 миллиардов евро.

Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже, — сказал Деметер.

Он пояснил, что Венгрии одно наложение вето обойдется государству в шесть миллиардов евро, два вето — в 11,6 миллиарда, в случае третьего голосования против страна лишится 23,2 миллиарда финансирования.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что в случае продолжения необдуманной поддержки Украины Евросоюз рискует оказаться в долговой яме. Он подверг критике идею решения данной проблемы за счет увеличения долга и заявил, что сильное будущее для Европы может быть построено на сильных государствах, а не на «огромных кучах долга».