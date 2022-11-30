В Венгрии призвали страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией Глава МИД Венгрии Сийярто: страны НАТО должны сохранить каналы коммуникаций с Россией

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что странам НАТО необходимо сохранить каналы коммуникаций с Россией. Такой фактор снижает риск эскалации конфликта на Украине, отметил он на заседании министров иностранных дел стран Альянса в Бухаресте, сообщает РИА Новости.

Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше, — подчеркнул дипломат.

Сийярто добавил, что увеличивают важность достижения мира трудности, которые ожидаются зимой.

Глава МИД Венгрии прежде говорил, что Евросоюз должен использовать любую возможность для диалога с Москвой.

Ранее Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших антироссийские санкции, стал бы их уход в отставку. По его мнению, такой их шаг был объясним тем, что санкции приблизили экономику Европы к рецессии. Сийярто добавил, что ЕС выбрал «наихудший ответ» на начало российской спецоперации на Украине, обратившись к антироссийским санкциям.