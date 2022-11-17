В Венгрии назвали антироссийские санкции наихудшим ответом со стороны ЕС МИД Венгрии призвал уйти в отставку лидеров стран, поддержавших антироссийские санкции

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Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших антироссийские санкции, стал бы их уход в отставку. По его мнению, как указывает агентство MTI, такой их шаг был объясним тем, что санкции приблизили экономику Европы к рецессии, сообщает РИА Новости.

Это была бы нормальная реакция со стороны тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций, — подчеркнул дипломат.

Сийярто пояснил, что в Европе хотят новых санкций, чтобы как-нибудь оправдать принятые прежде ошибочные решения, которые наносят вред. В противном случае придется называть виновных.

По его словам, ЕС выбрал «наихудший ответ» на начало российской спецоперации на Украине, обратившись к антироссийским санкциям.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование.