В Великобритании рост цен на продукты побил 13-летний рекорд

Фото Dinendra Haria/Global Look Press

Рост цен на продукты питания в Великобритании побил 13-летний рекорд, пишет Sky News со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Kantar Worldpanel. Уточняется, что уровень жизни британских потребителей значительно снизился. Исследователи отметили, что четверть англичан «едва сводят концы с концами».

Продовольственная инфляция достигла самого высокого уровня за 13 лет — согласно тщательно отслеживаемым отраслевым данным, почти четверть покупателей едва сводят концы с концами, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Социологи выяснили, что из-за инфляции некоторые британцы перестали нормально питаться, а другие прекратили поездки на собственных автомобилях.

Другой рекорд был зафиксирован в Германии: там уровень инфляции увеличился в апреле на рекордные 7,4%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений с момента объединения государства.