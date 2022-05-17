Sky News: 65% британцев перестали включать отопление из-за роста цен

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65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен, приводит SkyNews данные опроса международной компании Ipsos Group. Социологи выяснили, что из-за инфляции некоторые британцы перестали нормально питаться, а другие прекратили поездки на собственных автомобилях. Всего в опросе принял участие 2061 человек.

Так, перестали ходить в общественные места 52% опрошенных, 44% респондентов стали меньше ездить на личном транспорте. Ещё 44% жителей Соединённого Королевства начали покупать еду в более дешёвых супермаркетах, а 27% — вовсе перестали нормально питаться.

Ранее Bloomberg узнал, что до миллиона британцев могут оказаться в нищете в следующем году из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблемами на рынке труда. В исследовании сказано, что властям Великобритании следует готовиться к рецессии. Страна, по словам экспертов, столкнётся с наихудшими показателями инфляции за 40 лет.

Бывший руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s, бизнесмен Джастин Кинг заявил, что в стране из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешёвой еды. Он добавил, что расходы на еду начнут расти, а семейный бюджет в Британии потребует корректировок. Кинг признал, что ретейлеры не смогут защитить покупателей от роста цен.