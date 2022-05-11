Инфляция в Германии в апреле выросла до рекордных 7,4%

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Уровень инфляции в Германии увеличился в апреле на рекордные 7,4%, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с момента объединения государства. Информация об этом опубликована в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В документе указано, что потребительские цены в апреле по сравнению с показателем за этот же месяц в прошлом году выросли на 7,4%.

Уровень инфляции достиг нового максимума в воссоединённой Германии второй месяц подряд, — заявил президент Destatis, доктор Георг Тиль.

В бюро также подчеркнули, что ранее, в марте, уровень инфляции подскочил до 7,3%, причиной послужил рост цен на энергоносители. По мнению экспертов, последствия украинского кризиса становятся всё более ощутимыми в ФРГ.

Кроме роста цен на энергоносители, в цене выросли и продукты питания. В апреле инфляция здесь составила 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В месячном выражении рост составил 3,6%.

В ведомстве отметили, что такой же высокий уровень инфляции на бывшей федеральной территории фиксировался осенью 1981 года. Тогда цены на топливо также резко подскочили в результате Первой войны в Персидском заливе.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в будущем «полностью и навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Она подчеркнула, что зависимость от российских энергоносителей ФРГ будет снижать последовательно.

При этом премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал введение запрета на поставки нефти из России. Он отметил, что в случае отказа от российских энергоресурсов возникнет дефицит, который в конечном итоге будет восполнен за счёт российских же источников.