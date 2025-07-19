Семью наркодельцов из восьми человек во главе с бабушкой отправили на нары

Семью наркодельцов из восьми человек во главе с бабушкой отправили на нары Члены британской семьи наркодилеров приговорены к срокам от 10 до 13 лет

В Великобритании прошел суд над группировкой наркодельцов из восьми человек, информирует пресс-служба полиции Лондона. Все подсудимые являются членами одной семьи, а руководила бандой бабушка.

Сообщается, что в период с апреля по ноябрь 2023 года злоумышленники собирали посылки с кокаином из-за рубежа и развозили их по всей стране. В течение последних семи месяцев таким образом было доставлено более тонны запрещенного вещества.

В итоге члены группы приговорены к срокам от 11 до 13 лет. При этом бабушке, 66-летней Деборе Мейсон, дали 10 лет тюремного заключения.

Ранее правоохранители обнаружили мультиварки с наркотиками в ходе осмотра автомобиля, направлявшегося из Хабаровска во Владивосток. Водителем оказался работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. По предварительной информации, он получил в отделении логистической компании посылки с мультиварками, где были спрятаны наркотики, и направился во Владивосток для их реализации.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.