В Турции похоронили погибшую при землетрясении семью россиян В Турции похоронили семью россиян из четырех человек, погибшую при землетрясении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские спасатели и местные жители разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Турции

Семью россиян из четырех человек, которая погибла из-за землетрясения, похоронили в Турции, сообщил РБК брат погибшего главы семьи Аталая Эрйетли Кубилай. По его словам, вместе с родителями под завалами погибли дети двух и четырех лет.

Агентство отмечает, что 32-летний Аталай имел двойное гражданство: турецкое и российское. Его жене Ирине было 38 лет. Семья жила в Москве, в Хатай все четверо приехали, чтобы навестить родителей Аталая. При землетрясении дом, в котором находились россияне, рухнул.

По словам Кубилая, через несколько часов после разрушительных подземных толчков он помог выбраться из-под завалов отцу. Чтобы спасти его застрявшую в развалинах мать, потребовалось 32 часа.

К сожалению, Аталай и Ирина были с той стороны дома, где произошло обрушение. Весь вес здания пришелся на них. Мы так и не услышали их голоса, — рассказал Кубилай.

Он уточнил, что тела Ирины и одного из детей вытащили из-под завалов только на четвертый день, утром следующего дня достали тела Аталая и второго ребенка. Их похоронили в Хатае.

Мы получили от отца Ирины разрешение и решили, что ей будет лучше рядом с мужем и детьми, — пояснил брат погибшего.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. Разрушено около 6,5 тысячи домов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в пострадавших от землетрясений районах республики одной из серьезнейших проблем стало появление мародеров. В ходе визита в Газиантеп 9 февраля турецкий лидер предупредил, что после введения режима чрезвычайного положения власти будут пресекать грабежи. Прошли считаные часы, и в интернете появились съемки действий специальных бригад полиции, жестко задерживающих мародеров.