В Турции назвали новое число погибших из-за землетрясений Число жертв землетрясений на территории Турции превысило отметку в 24 тысячи

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617. Обновленные данные о жертвах он привел в эфире местных телеканалов.

Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 24 617, — подчеркнул Октай.

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов разрушенного здания подростка, который пролежал под обломками пять дней. Выжившему мальчику 16 лет, он гражданин Турции, который проживал на пятом этаже дома, рухнувшего при землетрясении в Кахраманмараше.

Ранее представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма. Он добавил, что люди испытывают трудности с факторами, которые составляют основы жизни.