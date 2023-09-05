В США сообщили, какие два города на Украине может занять Россия Экс-разведчик США Риттер: Россия способна освободить Одессу и Харьков

Фото: МО РФ

Российская армия при необходимости способна взять под контроль Одессу и Харьков, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для RT. Он отметил, что на Западе пока не полностью осознали, что Москва не будет вести переговоры ради переговоров. По его мнению, Россия будет добиваться своих поставленных целей.

Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков, — говорится в публикации.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что на текущий момент российская армия действует осторожно с расчетом на возобновление переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Однако, если потребуется, ВС РФ в состоянии занять Одессу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что только после установления контроля над всей Украиной можно будет говорить о полноценном завершении СВО. Так депутат прокомментировал слова Макгрегора. Как уточнял Новиков, приморским городом продвижение ВС РФ не ограничится.