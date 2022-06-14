В США рассказали о ценном оружии украинцев, подставленном под удар Москвы Военный эксперт Парсонс рассказал о ценном оружии украинцев, подставленном под удар Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина перебросила в Донбасс свое самое ценное оружие: зенитную ракетную систему С-300B. Таким образом украинцы подставили под удар Москвы эту мощную систему ПВО, считает американский военный эксперт Дэн Парсонс. По его словам, вооружение заметили в Лисичанске 12 июня, передает «ПолитРоссия».

Украинская транспортно-установочная пусковая установка и радиолокационная машина С-300В1 были замечены 12 июня в Лисичанске, — подчеркнул Парсонс.

По его словам, ЗРК С-300B — это самая совершенная и боеспособная система ПВО, которая есть в распоряжении украинской армии. Неизвестно, сколько таких экземпляров есть в наличии у Киева и сколько уничтожила Москва, однако установка является редким и дефицитным оружием для Украины, заверил Парсонс. Аналитик раскритиковал решение военных направить систему в Донецк, так как в таком случае до нее может достать российская артиллерия.

Их перемещение в район Северодонецка и Лисичанска, где они окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, весьма показательно, — резюмировал Парсонс.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» украинский арсенал с артиллерийским вооружением и боеприпасами в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Также российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая три взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ДНР.