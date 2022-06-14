МО России: ракетами «Калибр» уничтожен украинский арсенал в Чернигове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Высокоточными ракетами «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области российские военные уничтожили украинский арсенал с артиллерийским вооружением и боеприпасами, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также российские войска разбили 11 районов живой силы и военной техники ВСУ, а также три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ЛНР.

Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, — сказал он.

Ранее ракетные войска и артиллерия России вывели из строя семь украинских установок реактивных систем залпового огня в нескольких населенных пунктах, а также станцию радиоэлектронной борьбы на территории ДНР.

Также ВКС России уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников близ Федоровки ЛНР и вывели из строя большое количество оружия, доставленного украинским военным из Европы и США.