ВКС России уничтожили базу наемников и иностранного оружия в Донбассе Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы наемников и иностранного оружия в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников близ Федоровки Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также, по информации ведомства, в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики (ДНР) выведено из строя большое количество оружия, доставленного украинским военным из Европы и США.

Высокоточными ракетами воздушного базирования <...> уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР, уничтожено две украинских батареи реактивных систем залпового огня.

Также российские системы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ, в том числе «Байрактар ТБ-2» над несколькими населенными пунктами.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, а также с военной техникой с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч». Данные о месте нахождения складов, которые снабжали подразделения украинских военных, были получены российскими разведчиками и подтверждены техническими средствами обнаружения.