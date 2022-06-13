Минобороны России показало удар РЗСО «Смерч» по складам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, а также с военной техникой с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч». Данные о месте нахождения складов, которые снабжали подразделения украинских военных, были получены российскими разведчиками и подтверждены техническими средствами разведки.

Расчеты РСЗО «Смерч», получив задачу на уничтожение складов, произвели залповый пуск, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало кадры запуска с фрегата Черноморского флота РФ четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам инфраструктуры ВСУ. Ракетами были поражены склады западного вооружения в районе населенного пункта Чортков. Силы ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских беспилотников над Донбассом и Харьковской областью и перехватили две ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда «Ураган».