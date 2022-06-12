МО России показало кадры запуска четырех ракет «Калибр» по объектам ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Кадры запуска с фрегата Черноморского флота России четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам инфраструктуры ВСУ опубликовало Минобороны России. Ранее ведомство сообщало, что ракетами были поражены склады западного вооружения.

Минобороны 12 июня сообщило, что высокоточными ракетами «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области был уничтожен крупный склад поставленного киевскому режиму западного вооружения. Сообщается, что силы ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских беспилотников над Донбассом и Харьковской областью и перехватили две ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда «Ураган».