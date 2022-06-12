МО России: ракетами «Калибр» уничтожен крупный склад западного оружия ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокоточными ракетами «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленного киевскому режиму западного вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Сообщается, что силы ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских беспилотников над Донбассом и Харьковской областью и перехватили две ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда «Ураган».

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» <...> уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, — заявили в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки высокоточными ракетами поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и воентехники ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов скопления сил ВСУ.

Кроме того, истребительной авиацией сбиты два украинских самолета Су-25, еще один Су-25 уничтожен российской системой ПВО.

Ранее ВС России уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования базу иностранных наемников. Она располагалась в Харьковской области в районе деревни Андреевка.

Накануне ВС ДНР сообщили об уничтожении нескольких батарей гаубиц М-777 из США. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин отметил, что военным удалось это сделать в ходе «артиллерийской дуэли».