Минобороны: ВС России уничтожили базу иностранных наемников

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Вооруженные силы России в ходе спецоперации ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили пункт дислокации зарубежных наемников в районе Андреевки Харьковской области, сообщил в ходе утреннего брифинга 11 июня представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе Миньковки ДНР был уничтожен ЗРК «Бук-М1».

Генерал-лейтенант добавил, что за сутки ВС РФ поразили девять районов скопления украинских военных и боевой техники, там также были установлены огневые позиции для пуска РСЗО.

В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня, — сказал он.

Накануне Конашенков сообщил, что при освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике погибли 300 украинских военных. Также ВСУ потеряли шесть танков и 15 бронемашин, 36 артиллерийских установок и четыре РСЗО «Град».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Святогорск, Красный Лиман, а также 15 других населенных пунктов на территории Донбасса перешли под контроль России. По его словам, сейчас освобождено 97% территории ЛНР.