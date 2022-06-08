Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Святогорска Минобороны России: ВСУ потеряли 300 националистов во время освобождения Святогорска

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Солдаты Вооружённых сил Украины

Вооруженные силы Украины теряют много людей, вооружения и техники, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, при освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике погибли 300 украинских военных. Также ВСУ потеряли шесть танков и 15 бронемашин, 36 артиллерийских установок и четыре РСЗО «Град», добавил он.

Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери... Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники, — рассказал Конашенков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна неспособна наступать, потому что ВСУ проигрывают российской армии в технике. Он отметил, что наступать сейчас нецелесообразно, так как это повлечет за собой значительные потери среди личного состава.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Святогорск, Красный Лиман, а также 15 других населенных пунктов на территории Донбасса перешли под контроль России. По его словам, сейчас освобождено 97% территории ЛНР.